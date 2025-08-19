 Skip to main content
19.08.2025
Република Најнови вести
Вторник, 19 август 2025
Неделник

САД почнуваат со депортација на Украинци

Свет

19.08.2025

Фрипик

Царинската и граничната заштита на САД објави дека започнала со депортација на украински државјани од Соединетите Американски Држави, објавувајќи фотографии од границата на „X“.

Подолу се прикажани фотографии од првите моменти на украинските имигранти по враќањето дома од Соединетите Американски Држави, се вели во официјалното соопштение. Снимките покажуваат како граничарите ги проверуваат документите на неколку мажи и жени кои биле вратени во Украина.

Според „Волстрит џурнал“, десетици илјади украински бегалци наскоро би можеле да бидат изложени на ризик од депортација доколку го изгубат својот привремен хуманитарен статус. Се известува дека во наредните денови, околу 120.000 Украинци кои дојдоа во САД во изминатите две години би можеле да останат без овој вид правна заштита.

Се потсетува дека претседателот на САД постојано го изразуваше својот став во корист на заострување на имиграциската политика, што дополнително ги зголеми стравувањата кај бегалците.

Поврзани вести

Свет  | 19.08.2025
Акциите на европските воени компании во остар пад по заживувањето на преговорите за мир во Украина
Свет  | 19.08.2025
„Волстрит џурнал“: САД може да го сопрат споделувањето разузнавачки информации за да извршат притисок врз Киев
Свет  | 19.08.2025
Украинците готват „лукав план“ како да не и отстапат територија на Русија – ќе ги сменат границите на регионите