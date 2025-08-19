САД почнуваат со депортација на Украинци

Фрипик

Царинската и граничната заштита на САД објави дека започнала со депортација на украински државјани од Соединетите Американски Држави, објавувајќи фотографии од границата на „X“.

Подолу се прикажани фотографии од првите моменти на украинските имигранти по враќањето дома од Соединетите Американски Држави, се вели во официјалното соопштение. Снимките покажуваат како граничарите ги проверуваат документите на неколку мажи и жени кои биле вратени во Украина.

Според „Волстрит џурнал“, десетици илјади украински бегалци наскоро би можеле да бидат изложени на ризик од депортација доколку го изгубат својот привремен хуманитарен статус. Се известува дека во наредните денови, околу 120.000 Украинци кои дојдоа во САД во изминатите две години би можеле да останат без овој вид правна заштита.

Се потсетува дека претседателот на САД постојано го изразуваше својот став во корист на заострување на имиграциската политика, што дополнително ги зголеми стравувањата кај бегалците.