09.03.2026
Понеделник, 9 март 2026
САД и Израел планираат испраќање специјални сили за запленување на нуклеарниот арсенал на Иран

Свет

09.03.2026

САД и Израел разговараат за можноста за спроведување специјална воена операција за запленување на резервите на високо збогатен ураниум на Иран за да се спречи создавање нуклеарно оружје, објави „Аксиос“.

Според извори на медиумот, се разгледуваат опции или за заплена и изнесување од државата на околу 450 кг ураниум од Иран или за негова обработка на лице место со учество на специјалисти, вклучително и експерти за нуклеарни технологии.

САД разговарале и за можноста за заземање на островот Харг во Персискиот Залив – клучен нафтен терминал, низ кој минува околу 90% од извозот на сурова нафта на Иран. Таквата мисија веројатно би барала ограничено учество на американските или израелските специјални сили и би можела да се спроведе само по значително слабеење на воените капацитети на Иран, коментира медиумот.

Активирана елитната американска воздушно-десантна дивизија: Се подготвува ли копнена операција во Иран?

