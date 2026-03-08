 Skip to main content
08.03.2026
Недела, 8 март 2026
Активирана елитната американска воздушно-десантна дивизија: Се подготвува ли копнена операција во Иран?

Свет

08.03.2026

Кон крајот на изминатава недела, американската армија неочекувано ги прекинала тренаѓните актѕивности на елитната 82-ра воздушно-десантна дивизија во Луизијана.

Тоа може индиректно да укажува на подготовката на Пентагон за подготовка за можна копнена операција против Иран, пишува „Вашингтон пост“ повикувајќи се на воени извори.

„Ен-Би-Си њуз“: Трамп изразува сериозен интерес за распоредување американски копнени трупи во Иран

82-рата воздушно-десантна дивизија, стационирана во базата Форт Браг во Cеверна Каролина, вклучува борбена единица од приближно 4-5 илјади војници.

Единицата се смета за сила за брз одговор и е способна да биде распоредена во кој било дел од светот во рок од 18 часа по приемот на наредба, забележува изданието.

﻿