Активирана елитната американска воздушно-десантна дивизија: Се подготвува ли копнена операција во Иран?

Кон крајот на изминатава недела, американската армија неочекувано ги прекинала тренаѓните актѕивности на елитната 82-ра воздушно-десантна дивизија во Луизијана.

Тоа може индиректно да укажува на подготовката на Пентагон за подготовка за можна копнена операција против Иран, пишува „Вашингтон пост“ повикувајќи се на воени извори.

82-рата воздушно-десантна дивизија, стационирана во базата Форт Браг во Cеверна Каролина, вклучува борбена единица од приближно 4-5 илјади војници.

Единицата се смета за сила за брз одговор и е способна да биде распоредена во кој било дел од светот во рок од 18 часа по приемот на наредба, забележува изданието.