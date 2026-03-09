Илјадници мигранти се враќаат во Германија по доброволната депортација во нивните земји

Илјадници мигранти се вратиле во Германија по нивната доброволна депортација од земјата, објави „Junge Freiheit“.

Во 2025 година, само 16.576 мигранти учествувале во германската програма за помош при враќање во нивните матични земји согласно програмата за помош при враќање REAG/GARP, објави во понеделник Сојузното министерство за внатрешни работи. Во 2024 година, бројот бил 10.358.

Поголемиот дел од доброволните вратени биле од Турција (4.432 лица) и Сирија (3.678 лица). Потоа следуваат Русија (1.334), Грузија (892) и Ирак (849). Повратниците во своите земји добиваат пари за нивното доброволно заминување, вклучително и до 4.000 евра по семејство. Германија, исто така, ги покрива патните и медицинските трошоци.

Поточно, повратниците можат да добијат еднократна исплата од 1.000 евра по лице, или 500 евра по лице под 18 години. Максималната исплата по семејство е 4.000 евра. Дополнително, тие добиваат 200 евра по лице за патни трошоци (100 евра по лице под 18 години), како и пари за авионски или автобуски билет до нивната матична земја. Германија, исто така, ги покрива трошоците за патување од нивното место на живеење во Германија до соодветниот аеродром или автобуска станица.

Доколку повратниците имаат потреба од медицинска нега, Германија ќе плати до 2.000 евра во рок од три месеци од нивното пристигнување во нивната земја. Мигрантите, исто така, добиваат пари за медицинска нега за време на нивното враќање, како што се услуги за инвалидски колички или медицинска придружба.

15.000 повратници повторно влегуваат во Германија

Точниот износ на пари што ги добиваат повратниците зависи од нивната националност и други фактори. На пример, лицата од одредени земји кои можеле да влезат во Германија без виза имаат право на помалку пари за нивното враќање.

Сепак, по доброволното враќање, мигрантите можат повторно да влезат во Германија. Германската влада неодамна соопшти дека повеќе од 15.000 доброволни повратници во своите земји ја искористиле оваа опција во последните десет години. Доколку доброволно заминале пред повеќе од пет години, тие не мора да ги вратат парите.