08.11.2025
Руте: Нуклеарните вежби покажаа дека НАТО има силни сили за одвраќање

Свет

08.11.2025

Генералниот секретар на НАТО, Марк Руте, изјави дека успехот на годишните нуклеарни вежби на Алијансата, одржани на почетокот на овој месец, влеал апсолутна доверба во кредибилитетот на нуклеарното одвраќање на овој воен сојуз, и покрај руските закани.

Кога Русија користи опасна и непромислена нуклеарна реторика, нашето население мора да знае дека нема потреба од паника, бидејќи НАТО располага со силно нуклеарно одвраќање, изјави Руте, пренесува германскиот неделник „Велт ам зонтаг“.

Руте нагласи дека и рускиот претседател Владимир Путин мора да знае дека нуклеарна војна никогаш не може да се добие и никогаш не смее да се води.

Путин минатиот месец изјави дека Русија би можела да употреби нуклеарно оружје доколку биде погодена со конвенционални ракети.

﻿