Русија ги прогласи и „Репортери без граници“ за непожелна организација

Руското Министерство за правда ја прогласи меѓународната организација за слобода на печатот „Репортери без граници“ со седиште во Франција за непожелна организација, јавија британските медиуми.

Русија редовно ги прогласува за непожелни организациите за кои вели дека ја поткопуваат нејзината национална безбедност, што значи дека руските граѓани кои работат со или финансираат такви организации можат да се соочат со затворска казна до пет години.

Меѓу организациите означени како „непожелни“ се Радио Слободна Европа/Радио Либерти, финансирано од владата на САД, меѓународната еколошка организација „Гринпис“ и Амнести Интернешнл со седиште во Лондон….

Основана во Франција во 1985 година, „Репортери без граници“ ги штити новинарите и се бори против цензурата низ целиот свет.

Организацијата не одговори веднаш на барањето за коментар.

„Репортери без граници“ ја рангираа Русија на 171-во место од 180 земји во својот Индекс на светска слобода на печатот и оваа година на својот список вклучи 50 новинари кои се притворени во земјата.

