 Skip to main content
06.05.2026
Република Најнови вести
Среда, 6 мај 2026
Неделник

Мицкоски: Јасно е дека кај многумина има страв од избори, но изборите ќе се редовни во 2028 година

Македонија

06.05.2026

Претседателот на Владата Христијан Мицкоски денеска одговарајќи на новинарско прашање во однос на вчерашната изјава дека набрзо ќе има избори, посочи дека во моментот фокус на Владата се реформи и консолидирање, а избори како што рече ќе се одржат пролетта 2028та година.

„Има некои од партиите кои што се исплашија од таа изјава, јас следам. Но, мојот став вие го знаете. Мојот став е дека оваа година избори нема, оваа година е реформска и година на консолидирање. Јас би сакал да имаме редовни избори кои ќе се случат наскоро во пролета 2028 година. А дали 2027та година е опција, знаете дека ВМРО-ДПМНЕ е секогаш подготвено да оди на избори и да победи. Но, она кое што ние сега го правиме и го има нашиот фокус е тоа да испорачаме реформи и да ја зголемиме економската активност со што ќе го зголемиме и животниот стандард на граѓаните.“, вели премиерот Мицкоски.

Поврзани вести

Економија  | 06.05.2026
Мицкоски: Со платформата Intraday Market добиваме поголема флексибилност во управувањето, подобро балансирање и поефикасно користење на енергијата
Македонија  | 06.05.2026
Премиерот Мицкоски со обраќање на настанот „Пазарот во тековниот ден (Intraday Market)“ во организација на МЕМО
Македонија  | 05.05.2026
Премиерот Мицкоски на поставување на камен темелник на доградба на ООУ „Гоце Делчев“ во Аеродром