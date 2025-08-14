Велковски: Нема место за страв, пари за пензии има и ќе има и во иднина

Нема место за страв, пари за пензии има и ќе има и во иднина и тоа зголемени. Ова го изјави вечерва Ѓоко Велковски, заменик министер за социјална политика, демографија и млади.

Одговарајќи на прашања околу иселувањето на младите, Велковски, во гостување на телевизија „Канал 5“ рече дека економскиот дел е важен сегмент што најмногу влијае врз едно семејство за да не се иселува. Притоа, подвлече дека економски мерки се преземаат, намалување на инфлација, отворање нови работни места особено во приватниот сектор со поголеми плати и сет други мерки во здравство, образование, детски градинки.

Преземаме сет мерки за мотив да останат младите и да не се иселат. Веќе има резултати. Имаме стратегија во оваа смисла и за зголемување на наталитетот – рече меѓу другото, Велковски.

Во однос на питачењето, особено од страна на деца, Велковски рече имало план и конкретни чекори, за да се реши проблемот и ќе се работи и со семејствата и со децата.

Велковски истакна дека се решавал и проблемот и со недостаток на вработени во детските градинки. Упатувајќи критики за претходното работење, тој нагласи дека сега системски се постапува и со надминување на проблемот со листи за чекање при запишување деца во градинки. Се осврна и на инвестициите во изградба на нови градинки и простори за деца.

Околу жалбите за работата во одделни центри за социјални работи, тој одговори дека биле констатирани недостатоци во минатото, а инспекциите биле засилени на терен, со цел брзо и ефикасно решавање на проблемите. Во изминатите години, тој рече дека имало затајувања на системот, па посочи оти за една година имало придвижување.