Русија и Србија отвораат нови гасни рути кон Европа

Русија и Србија ја зајакнуваат енергетската соработка. Главниот проект е гасоводот Србија-Унгарија за снабдување на Европа со гас откако заврши транзитот на руски гас низ Украина.

Испораките на руски гас за Србија достигнале 93% во 2024 година. 8,3 милијарди кубни метри гас биле испорачани преку Балкански тек во првата половина од 2025 година – тоа е единствената активна рута за испорака на руски гас до ЕУ.

Официјален Белград ја продолжува соработката со Москва и покрај притисокот и санкциите на ЕУ. Лансирањето на нафтоводот Нови Сад-Сегед е планирано до 2027 година за да се намали зависноста од хрватскиот транзит.