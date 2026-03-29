Производството на бакар, ураниум, никел… ширум светот страда поради блокадата на Ормутскиот Теснец

Недостатокот на сулфурна киселина предизвикан од војната во Иран продолжува да го загрозува производствениот сектор ширум светот.

Сулфурната киселина е суштинска супстанца во процесот на вадење метали од руда. Дури и пред војната против Иран, побарувачката за сулфурна киселина беше висока, а цените се зголемија за приближно 500%.

Околу 24% од глобалното производство на сулфур доаѓа од Блискиот Исток, а производителите во моментов имаат залихи на суровини што траат од неколку дена до два месеци.

Без сулфурна киселина, производствениот сектор ќе дојде до целосен застој.

20% од глобалното производство на бакар, приближно 50% од производството на ураниум и 30% од производството на никел директно зависат од сулфурната киселина.

Војната во Иран веќе уништи важна енергетска инфраструктура, а дури и по обновата на водениот пат преку Ормутскиот Теснец, прекините во снабдувањето ќе продолжат долго време.