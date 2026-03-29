29.03.2026
Недела, 29 март 2026
Производството на бакар, ураниум, никел… ширум светот страда поради блокадата на Ормутскиот Теснец

29.03.2026

Недостатокот на сулфурна киселина предизвикан од војната во Иран продолжува да го загрозува производствениот сектор ширум светот.

Сулфурната киселина е суштинска супстанца во процесот на вадење метали од руда. Дури и пред војната против Иран, побарувачката за сулфурна киселина беше висока, а цените се зголемија за приближно 500%.

Околу 24% од глобалното производство на сулфур доаѓа од Блискиот Исток, а производителите во моментов имаат залихи на суровини што траат од неколку дена до два месеци.

Нафтата е „најмал проблем“: Блокадата на Ормутскиот Теснец е катастрофа за многу елементи од глобалниот систем

Без сулфурна киселина, производствениот сектор ќе дојде до целосен застој.

20% од глобалното производство на бакар, приближно 50% од производството на ураниум и 30% од производството на никел директно зависат од сулфурната киселина.

Војната во Иран веќе уништи важна енергетска инфраструктура, а дури и по обновата на водениот пат преку Ормутскиот Теснец, прекините во снабдувањето ќе продолжат долго време.

