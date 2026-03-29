Kомпаниите „Андрил“ и „Палантир“ го создаваат системот за ракетна одбрана „Златна купола“ на Трамп

Технолошките компании „Андрил“ и „Палантир“ се дел од тимот што го создава основниот софтверски слој за системот за ракетна одбрана „Златна купола“, планиран од американскиот претседател Доналд Трамп, вреден 185 милијарди долари.

Нивната улога е да создадат систем што ги интегрира радарите, сателитите, сензорите и пресретнувачите во единствена мрежа за команда и контрола во реално време.

Проектот е дизајниран да ги заштити Соединетите Американски Држави од балистички, крстосувачки и хиперсонични ракети.