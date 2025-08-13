САД ќе го развиваат новиот систем за противракетна одбрана „Златна купола“

Facebook/The White House

Администрацијата на американскиот претседател Доналд Трамп развива нов систем за ракетна одбрана наречен „Златна купола“. „Златна купола“ ќе се состои од четири слоја на заштита – еден вселенски и три копнени, со вкупно 11 батерии со краток дострел распоредени низ континенталниот дел на САД, како и во Алјаска и Хаваи.

Проектот беше презентиран минатата недела пред околу 3.000 изведувачи на одбранбени проектили во Хантсвил, Алабама, а документите укажуваат на извонредната сложеност на системот што треба да биде оперативен до 2028 година, цел поставена од самиот Трамп.

Иако трошоците за изградба на системот се проценуваат на околу 175 милијарди долари, сè уште не е прецизирано колку лансери, пресретнувачи, копнени станици и ракетни бази ќе бидат потребни.

Според американските претставници, досега Конгресот одобрил 25 милијарди долари за „Златна купола“, додека дополнителни 45,3 милијарди долари се планирани во предлог-буџетот на Трамп за 2026 година.

Системот „Златна купола“ е дизајниран како повеќеслоен штит за одбрана на територијата на САД од ракетни закани, моделиран според израелскиот систем „Железна купола“, но во многу поголем обем поради географскиот опсег што мора да го покрие и разновидноста на потенцијалните закани.

Според достапните информации, системот ќе има четири интегрирани слоеви – вселенски сегмент со сензори за рано предупредување и следење на ракети, како и три копнени слоеви што вклучуваат пресретнувачи, радарски системи и потенцијално ласери.

Една од најзначајните иновации е планираната изградба на голема ракетна база во американскиот Среден Запад, која би се користела за распоредување на најновите пресретнувачи.

САД во моментов имаат места за лансирање на ракетна одбрана во Јужна Калифорнија и Алјаска, додека трета база на Средниот Запад дополнително би ја зајакнала заштитата од интерконтинентални балистички ракети од земји кои се сметаат за „непријателски“.

Една од клучните цели на „Златната купола“ е можноста за пресретнување на ракети во раните фази од нивниот лет, додека ракетата сè уште се искачува низ атмосферата, што би ги зголемило шансите за успешно пресретнување.

Русија претходно ги критикуваше САД за нивниот противракетен систем „Златна купола“, велејќи дека тој ја поткопува стратешката стабилност.

Марија Захарова, портпаролка на руското Министерство за надворешни работи, му порача на Вашингтон за време на утринската прес-конференција да се откаже од распоредувањето оружје во вселената, објавија руските медиуми.

Пјонгјанг, исто така, ги критикуваше плановите, велејќи дека тоа би била „многу опасна“ закана што би можела да предизвика „нуклеарна војна“ во вселената, објавија денеска севернокорејските медиуми.

Министерството за надворешни работи на Северна Кореја издаде меморандум „за да ѝ каже на меѓународната заедница дека воспоставувањето нов американски систем за ракетна одбрана е многу опасен „заканувачки потег“ насочен кон поткопување на стратешката безбедност на државите со нуклеарно оружје“.