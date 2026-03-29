Mицкоски: Нема уставни измени по секоја цена, ако треба ќе чекаме децении

Премиерот Христијан Мицкоски денеска изјави дека Владата нема да прифати уставни измени под услови кои, како што рече, директно го засегаат македонскиот идентитет, доколку за процесот нема јасна предвидливост и конечен исход.

Тој посочи дека актуелната позиција на Владата е резултат на, како што оцени, погрешните политики на претходната власт, но нагласи дека станува збор за историски процес во кој државата ќе продолжи да се бори за своите позиции.