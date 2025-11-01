Приведена 38-годишна жена за грабежот во Лувр – украдениот накит сè уште не е пронајден

matt_86 from Pixabay

Француските власти обвинија 38-годишна жена за „учество во организирана кражба“ и „заговор за извршување кривично дело“ во истрагата за спектакуларниот грабеж во музејот Лувр во Париз, во кој беа украдени експонати во вредност од 88 милиони евра.

Жената била уапсена во средата во парискиот регион заедно со уште четворица осомничени, а по барање на обвинителството е задржана во притвор. Друг маж, кој бил уапсен во истата акција, е ослободен без обвинение, потврдија неговите адвокати.

Според Канцеларијата на парискиот обвинител, неколку осомничени денеска ќе бидат изведени пред истражни судии. Меѓу нив е и маж за кој, според траги од ДНК, се верува дека е дел од групата што го извршила грабежот на 19 октомври, кој траел помалку од осум минути.

Досега, вкупно шест лица се приведени во рамки на истрагата, вклучувајќи двајца мажи на возраст од 34 и 39 години, кои исто така се обвинети и задржани во притвор.

Париската обвинителка Лор Беко изјави дека „истражителите се решителни да ја пронајдат украдената стока и да ги уапсат сите сторители“, но потврди дека накитот сè уште не е пронајден. Според неа, се претпоставува дека предметите се продадени на „паралелни пазари“ и нема индиции дека би можеле да се појават во легалниот пазар на уметност.

Грабежот предизвика бурни реакции и критики во Франција и странство за безбедноста во Лувр — најпосетуваниот музеј во светот. Француската министерка за култура, Рашида Дати, ги презентираше првичните резултати од ревизијата, наведувајќи „хронично потценување на ризикот од кражба“, „застарена опрема“ и „несоодветни безбедносни протоколи“.

Според истрагата, четворицата сторители на денот на грабежот успеале да паркираат камион со скали под прозорецот на музејот, преку кои двајца од нив влегле во галеријата каде бил изложен кралскиот накит.