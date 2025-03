Предупредивме дека постои голем ризик: Како се случи разорниот земјотрес во Мјанмар и зошто се стравува дека има илјадници загинати

Силниот земјотрес со јачина од 7,7 степени според Рихтеровата скала што го погоди Мјанмар „не беше неочекуван настан“, изјави за Си-Ен-Ен, Шењи Веи, главен истражувач во Опсерваторијата на Земјата во Сингапур.

Беше тивко околу 200 години. Врз основа на овие историски студии, како и современите геофизички истражувања, знаевме дека овој сегмент од раседот најверојатно ќе предизвика голем земјотрес во блиска иднина, рече Веи, додавајќи дека ја информирал владата на Мјанмар и локалните научници за ризикот.

Дефект од лизгање – кога две тектонски плочи се движат една покрај друга – предизвика силен земјотрес во Мјанмар што се почувствува низ целиот регион, рече метеорологот на Си-Ен-Ен, Дерек Ван Дам.

Изјавено е дека од насилни до екстремни потреси биле погодени милиони луѓе ширум Мјанмар. Вкупно, речиси 90 милиони луѓе почувствувале барем благо тресење на земјата.

Ван Дам предупреди дека се очекуваат последователни потреси и дека операциите за пребарување и спасување ќе траат со денови, ако не и со недели.

Тајландските спасувачки службеници се уште се обидуваат да го утврдат точниот број на луѓе затрупани под урнатините на зградата во Бангкок која се урна по земјотресот што го погоди соседен Мјанмар.

Десетици луѓе остануваат недостапни, а Националниот институт за итна медицина (NIEM) соопшти дека 20 работници исто така биле заробени во лифт на градилиштето.

Breaking: Video shows the moment a skyscraper under construction collapsed due to earthquake in Bangkok. pic.twitter.com/OIdxc4epKf