Полска и Италија нема да се приклучат кон Одборот за мир на Трамп

Полска и Италија нема да се приклучат на Одборот за мир на американскиот претседател Доналд Трамп, соопштија денеска Варшава и Рим, додавајќи се на списокот на сојузници на Вашингтон кои се држат настрана.

Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека сака Одборот за мир, првично дизајниран да го зацврсти прекинот на огнот во Газа, да игра поширока улога во решавањето на глобалните конфликти, за кои некои велат дека би можеле да станат ривал на Обединетите нации.

Тоа, заедно со фактот дека Русија и Белорусија се поканети да се приклучат, објаснува зошто многу западни земји имаат претпазлив пристап.

„Со оглед на некои сомнежи на национално ниво за формата на Одборот, под овие околности Полска нема да се придружи на неговата работа, но ние ќе ја анализираме“, изјави премиерот Доналд Туск на состанок на владата.

„Нашите односи со САД беа и ќе останат наш приоритет, па ако околностите се променат за да се овозможи приклучување кон работата на Одборот, не исклучуваме никаков сценарио“, додаде тој.

Туск треба да се сретне со претседателот Карол Навроцки подоцна денеска на состанокот на Советот за национална безбедност, на кој на дневен ред беше и Одборот за мир.

Во меѓувреме, италијанскиот министер за надворешни работи Антонио Тајани, исто така, денеска потврди дека Италија нема да се приклучи.

„Не можеме да се приклучиме на Одборот за мир бидејќи постои непремостлива уставна пречка“, изјави тој за телевизијата Скај ТГ24.

„Сепак, ако треба да работиме на напорите за реконструкција насочени кон обезбедување мир на Блискиот Исток, ние сме подготвени да го сториме тоа“, рече Тајани.

Според италијанскиот устав, земјата може да се приклучи на меѓународни организации само под еднакви услови со другите земји – услов за кој Рим вели дека не е исполнет со сегашниот статут на Одборот, кој му дава на Трамп широки извршни овластувања.

Италијанската премиерка Џорџа Мелони, која е блиска до Трамп, минатиот месец изјави дека го замолила да ги промени условите на повелбата на Одборот за мир за да може Италија да се приклучи.