Петок, 15 мај 2026
Почнаа преговорите за нова влада на Летонија

15.05.2026

krisjanis-kazaks-on-unsplash

Претседателот на Летонија, Едгарс Ринкевичс, почна разговори со шест парламентарни партии, по оставката на премиерката Евика Силинја.

Ринкевичс прво разговараше со лидерот на левоцентристичката партија Прогресивните, која ја повлече поддршката за Силинја поради политички несогласувања за реакцијата за залутаните украински беспилотни летала во летонскиот воздушен простор.

Повлекувањето на поддршката предизвика пад на владејачката коалиција, составена од три политички партии.

Силинја, која ја предводеше владата од 2023 година, вчера поднесе оставка. Според Уставот на Летонија оставката на премиерот автоматски значи и оставка на владата, која ќе остане на функција како привремена додека не се избере нова.

Владината криза во Летонија се случи неколку месеци пред парламентарните избори, што се закажани во октомври.

