Пленот од Лувр мора да се сече, ќе падне цената на накитот

Крадците кои украдоа накит од Лувр во Париз би добиле само мал дел од проценетата вредност на скапоцените камења, бидејќи парчињата ќе мора да се исечат, изјави денеска поранешниот ограбувач на банки и крадец на накит, Давид Декло, за телевизијата РТЛ.

– Би можеле да добиете, да речеме, 3,4 милиони евра, најмногу 5 милиони од проценетите 88 милиони, рече Декло.

Музејските власти ја проценија вкупната вредност на накитот на 88 милиони евра (102 милиони долари).

– На ова ниво, секој си ја има својата мрежа на препродавачи. Во таа средина, меѓу препродавачите има и мајстори за полирање на скапоцени камења, кои ќе го исечат накитот, рече Декло.

– Познавав мајстори за полирање на скапоцени камења кои водеа златарници и тоа го правеа на страна, додаде тој.

Декло се прослави во Франција како комичар откако се повлече од криминалот. Тој предвиде дека украдениот накит ќе биде исечен во рок од неколку дена и повеќе нема да може да се пронајде.

Но, тој додаде: „Понекогаш, ова се нарачки од милијардери кои се страсно заинтересирани за ваков вид накит“. Тој продолжи дека во екстремно ретки прилики бил во контакт со богати клиенти кои барале исклучителен накит.

На 19 октомври од Лувр беа украдени осум парчиња поврзани со француските кралици и царици, вклучувајќи дијадеми, ѓердани, обетки и брошеви обложени со скапоцени камења.

Двајца мажи осомничени дека упаднале во Лувр и ги украле парчињата од изложбените витрини се моментално во притвор. Уште пет осомничени беа уапсени во средата вечерта. Накитот сè уште не е пронајден