Mицкоски: Ова се најдемократски и најфер организирани избори во поновата историја на демократска Македонија

Одговорно тврдам дека ова се најтранспарентни и најфер организирани избори во поновата историја на демократска Македонија, изјави денеска претседателот на ВМРО-ДПМНЕ и премиер Христијан Мицкоски, во одговор на новинарско прашање да даде коментар на обвинувањата на лидерот на СДСМ Венко Филипче за поткуп, како и тоа дека власта вршела притисоци врз нивни кандидати за градоначалници.

-Станува збор за најтранспарентни, најдемократски и најфер организирани избори во поновата историја на демократска Македонија. Тоа што одделни политичари имаат проблем со Фројд па совеста работи, и мислат дека тоа што тие би го правеле и го проектираат на политичкиот противник е така, мислам дека тој начин на однесување не е добар и мислам дека тоа не носи поени, рече претседателот на ВМРО-ДПМНЕ.

Мицкоски истакна дека и граѓаните се сведоци дека такво нешто не само што не постои туку, како што рече, тоа е надвор од неговата лична филозофија и ако имаат индиции да пријават да се провери.

-Доколку имаат било каков индикатор дека тоа се случува, мојот телефон го знаат слободно нека ми се јават да пријават да провериме дали е тоа така, но јас одговорно тврдам дека не само што нема, туку ќе пвоторам – овие локални избори се избори во кои македонските граѓани, но и Владата покажаа одредено ниво на зрелост и поминаа во најмирна и најдемократска атмосфера и јас очекувам така да помине и гласањето и во недела после вториот круг, нагласи претседателот на ВМРО-ДПМНЕ.

Лидерот на СДСМ Венко Филипче денеска на прес-конференција обвини дека нивните кандидати за градоначалници се соочиле со притисоци, заплашувања и злоупотреба на институциите од страна на ВМРО-ДПМНЕ и ЗНАМ. – И за време на периодот во првиот круг и во изминатите две недели сведоци сме на континуирани притисоци и врз нашите кандидати, членовите на тимовите, од страна на полицијата, единиците за брзо распоредување, од службите за социјална работа, од единиците на Управата за јавни приходи и тоа го детектиравме во буквално сите општини посебно засилено во 17 општини во очи на вториоит круг. Јасно е дека е карактеристика на ВМРО-ДПМЕ секогаш кога се на власт да го злоупотребуваат државниот апарат и да се обидуваат и да спроведуваат поткуп кај граѓаните, рече Филипче.