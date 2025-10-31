Премиера на „Парите се отепувачка“ во Народен театар Охрид

Народен театар Охрид, фејсбук страница

Вечерва со почеток во 20 часот, Народен Театар Охрид ќе ја има својата нова премиера „Парите се отепувачка“, текст од Ристо Крле, адаптиран и режиран од Андреј Цветановски.

Актерската екипа ја сочинува Стрезо Стаматовски (Митре), Филип Кипровски (Анѓеле), Марија Новак (Мара), Адријана Билаловиќ – Тодороска (Ката) и Никола Тодороски (Софре).

Следната изведба на претставата ќе биде на 5-ти ноември.