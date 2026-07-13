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Неделник

Париз: Нема укинување на санкциите додека Техеран не се откаже од нуклеарната програма

Свет

13.07.2026

Европската Унија нема да ги укине санкциите против Иран се додека Техеран не се откаже од својата нуклеарна програма, регионалните дестабилизирачки активности и разработувањето балистички ракети, изјави денеска францускиот министер за надворешни работи Жан-Ноел Баро.

Нема да има никакво укинување на санкциите против иранскиот режим се додека тој не се откаже од својата нуклеарна програма, од својот револуционерен проект што го дестабилизира регионот и од програмата за балистички ракети, од кои дел еден ден би можеле да стигнат до Европа – изјави Баро за телевизијата „Бе-Еф-Ем“.

Тој додаде дека санкциите ќе останат во сила и се додека Техеран, како што рече, „не им ја врати на Иранците слободата сами да ја изградат својата иднина“.

Запрашан за новото зголемување на тензиите меѓу Иран и САД, Баро одби да каже дека конфликтот повторно ескалирал во војна.

Факт е дека постои постигнат договор што овозможува нешто многу едноставно – прекин на борбените дејствија, повторно отворање на Ормуската Теснина и започнување преговори за строго ограничување на иранската нуклеарна програма – рече францускиот министер.

Тој повторно ги повика сите страни да се вратат на преговарачкиот процес утврден со договорот, оценувајќи дека „никој нема интерес од ескалација“.

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