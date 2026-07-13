За наградата „Драги“ конкурираат 27 врвни препејувачи

Издавачка куќа „Антолог“

До крајниот рок за доставување на номинациите (1 јули 2026), во редакцијата пристигнаа 24 дела во превод на македонски јазик, како во печатен така и во електронски формат. Во конкуренција за наградата се 27 македонски преведувачи, соопшти организаторот на наградата „Драги“ издавачката куќа „Антолог“.

Книгите се објавени од 9 издавачки куќи, а преводите се направени од 12 различни јазици. Опфатени се дела (самостојни книги или избори од творештвата) на 22 странски автори а кога ќе се земат предвид и двете антологии, вкупно се опфатени дела од стотина светски поети. Првпат откако е основана оваа награда ќе биде доделена за превод на поетско дело, со што ќе се потполни голема празнина во нашата културна средина, а воедно и достојно ќе се чествува името на д-р Драги Михајловски, кој даде најголем придонес токму во препевот на книжевни дела во стих.

Список на пристигнати книги:

Агим Мустафаи за препевот од албански јазик на „Тестамент од свила“ од Лулзим Хазири, издание на „Перун артис“, 2024 година Ана Пејчинова за препевот од англиски јазик на „Избрани песни“ од Радјард Киплинг, издание на „Полица“, 2024 година Виолета Танчева-Златева и Милена Сиљаноска за препевот од српски јазик на „Чат-пат е добро да се читне некоја книга за да не се испадне глупав во друштво“ од Срѓан Драгојевиќ, издание на „Три“, 2025 година Горјан Костовски за препевот од англиски јазик на „Нови познати фрази“ од Даниел Хејндс, издание на „Струшки вечери на поезијата“, 2026 година Даниела Спироска за препевот од англиски јазик на „Песни“ од Дилан Томас, издание на „ПНВ Публикации“, 2026 година Драгана Евтимова за препевот од словенечки јазик на „Тускулум“ од Денис Шкофич, издание на „ПНВ Публикации“, 2025 година Елена Колева, Љубинка Басотова, Даниела Тошева, Војислав Саракински, Валериј Софрониевски, Светлана Кочовска-Стевовиќ и Методија Тасевски за препевите од грчки и латински јазик на „Антологија на античката лирика“, издание на „Чудна шума“, 2025 година Ели Пујовска за препевот од холандски јазик на „Златен венец – одбрани песни од Анеке Брасинга“, издание на „Струшки вечери на поезијата“, 2026 година Звонко Танески за препевот од словачки јазик на „Кон белата“ од Катарина Куцбелова, издание на „Перун артис“, 2025 година Звонко Танески за препевот од словачки јазик на „Златен венец – одбрани песни од Иван Штрпка“, издание на „Струшки вечери на поезијата“, 2025 година Иван Шопов за препевот од бугарски јазик на „Писма до Нија која не ја родив“ од Димана Јорданова, издание на „Чудна шума“, 2026 година Игор Радев за препевот од кинески јазик на „Безначајни песни“ од Шји Чуан, издание на „Струшки вечери на поезијата“, 2026 година Јовица Ивановски за препевот од српски јазик на „Змијарник“ од Тања Ступар Трифуновиќ, издание на „ПНВ Публикации“, 2024 година Јулијана Величковска за препевот од англиски јазик на „Погребувањето на глувчарапчето“ од Дерин Рис-Џоунс, издание на „ПНВ Публикации“, 2025 година Јулијана Величковска за препевот од српски јазик на „Птичјо око на тарабата“ од Милена Марковиќ, издание на „ПНВ Публикации“, 2024 година Кристина Краличин Павлеска за препевот од српски јазик на „Овој пат се бирам себеси“ од Дизграм, издание на „Матица“, 2026 година Ксенија Чочкова за препевот од германски јазик на „Повторното воведување на песочниот часовник“ од Михаел Кригер, издание на „Струшки вечери на поезијата“, 2026 година Никола Ѓелинчески за препевот од англиски јазик на „Неред“ од Питер Мекеј, издание на „Струшки вечери на поезијата“, 2026 година Никола Маџиров за препевот од бугарски јазик на „Таму каде што не сме“ од Георги Господинов, издание на „Или-или“, 2025 година Петар Андоновски за препевот од грчки јазик на „30 грчки современи автори“, издание на „Прозарт“, 2025 година Сашо Огненовски за препевот од српски јазик на „Каин и Абот, Авел и Костело“ од Ненад Јовановиќ, издание на „Перун артис“, 2024 година Сашо Огненовски за препевот од хрватски јазик на „Крвава книга“ од Фрањо Нагулов, издание на „Перун артис“, 2026 година Славе Ѓорѓо Димовски за препевот од хрватски јазик на „Хотел за мртви“ од Лана Деркач, издание на „ПНВ Публикации“, 2025 година Славе Ѓорѓо Димовски за препевот од хрватски јазик на „Зебрано“ од Мирослав Кирин, издание на „ПНВ Публикации“, 2025 година

Тричлената комисија за доделувањето на наградата за најдобар превод на македонски јазик „Драги“ годинава ќе ја сочинуваат д-р Јана Михајловска (библиотекар и претседател на Библиотекарското здружение на Македонија; претставник од семејството на Драги Михајловски), доц. д-р Владимир Цветкоски (автор, уредник, преведувач и толкувач и вонреден професорор на Катедрата за англиски јазик и книжевност и преведувач; претставник предложен од Филолошкиот факултет „Блаже Конески“) и акад. Иван Џепароски (поет, есеист, преведувач и универзитетски професор, во пензија, претставник предложен од издавачката куќа „Антолог“).

Годинашното издание на наградата „Драги“ е реализирана од страна на издавачката куќа „Антолог“ со поддршка на Министерството за култура и во соработка со Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ – Скопје.