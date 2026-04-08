08.04.2026
Среда, 8 април 2026
Пад на нафтата на светските берзи, Иран и Оман ќе наплаќаат такси за премин низ Ормутскиот теснец

08.04.2026

 Двонеделниот план за прекин на огнот меѓу САД и Иран предвидува Иран и Оман да наплаќаат такси за премин на бродовите низ Ормускиот теснец, тесниот влез во Персискиот Залив, изјави денеска регионален функционер вклучен во преговорите. Ова примирије позитивно влијаеше на светските берзи и пад на нафтата.

Според неговите наводи, Иран планира собраните средства да ги искористи за обнова по конфликтот, додека не е познато за кои цели Оман ќе ги насочи приходите од таксите.

Иран прифаќа да ја сподели контролата врз Ормутскиот Теснец со Оман

Ормускиот теснец се наоѓа во територијалните води на Иран и на Оман, но меѓународната заедница досега го сметаше овој премин за меѓународен пловен пат низ кој бродовите се движат слободно, без плаќање такси.

Функционерот, кој бил директно вклучен во преговорите за примирјето, зборувал под услов на анонимност како би можел да изнесе детали од разговорите водени зад затворени врати.

Пакистан го наговорил Трамп да се согласи на двонеделно примирје

