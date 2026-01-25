Орбан му порача на Зеленски: Унгарија нема да дозволи да биде заплашена

Унгарскиот премиер Виктор Орбан му порача на украинскиот претседател Володимир Зеленски дека Унгарија нема да биде заплашена.
Унгарија нема да биде заплашена. Претседателите доаѓаат и си одат, личните навреди можат да се случат, но достоинството на Унгарија е нешто за кое не може да се преговара. Претседателот на Украина Зеленски треба да го запомни тоа“, рече Орбан во објава на социјалната мрежа X.
❌ Hungary will not be intimidated. Presidents come and go, personal insults can occur, but Hungary’s dignity is a non-negotiable. President @ZelenskyyUA would do well to remember that. pic.twitter.com/F3Ic48IEdm— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) January 25, 2026
Унгарскиот премиер претходно во четвртокот го критикуваше Зеленски за неговиот говор на Светскиот економски форум во Давос, во кој „повторно ја нападна унгарската Влада и него лично“.
Зеленски вели дека поддршката испратена до Украина е недоволна, оружјето е недоволно и дека решителноста на Европа е недоволна. Не мораше долго да чекаме на одговорот од Брисел. Претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, презентираше патоказ за развој на Украина. Во него, Брисел го прифати секое украинско барање – 800 милијарди долари за Украина, забрзан пристап кон ЕУ до 2027 година и понатамошна поддршка до 2040 година“, изјави Орбан.