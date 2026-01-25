 Skip to main content
25.01.2026
Република Најнови вести
Недела, 25 јануари 2026
Неделник

Тивка, но длабока порака: Сестрата на Тоше Проески го одбележа неговиот роденден

Семејство

25.01.2026

Сестрата на Тоше Проески, Дора, објави тивка, но длабока и лична порака по повод годишнината од раѓањето на нејзиниот брат

Дора сподели фотографија од роденденска торта посветена на Тоше, со елегантни златни детали, украсена со бели ангелски крилја и свеќички со бројката 45, симболичен потсетник на роденденот што Тоше ќе го славеше денеска.

Тоше Проески трагично загина на 16 октомври 2007 година во сообраќајна несреќа кај Нова Градишка, Хрватска. Посмртно беше прогласен за заслужен граѓанин на Македонија, а 17 октомври 2007 година беше прогласен за Ден на национална жалост.

Ќе наполнеше 45 години: Денеска му е роденден на Тоше Проески

Поврзани вести

Калеидоскоп  | 25.01.2026
Ќе наполнеше 45 години: Денеска му е роденден на Тоше Проески
Скопје  | 25.01.2026
Крводарителска акција во чест на хуманоста на Тоше Проески
Скопје  | 24.01.2026
„Тоше те сакаме“ – емотивен културно- уметнички настан во чест на Тоше Проески
﻿