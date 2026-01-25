Тиен со совлада Медведев за свое прво грен слем четврт-финале

Американскиот тенисер Лернер Тиен се пласираше во четврт-финалето на Австралија open во Мелбурн, откако го совлада Русинот Данил Медведев (АТП-12) со 6:4, 6:0, 6:3.

Тиен (АТП-29) победи по еден час и 42 минути игра и прв пат во кариерата стигна до грен слем четвртфинале.

Во првиот гем од првиот сет, Тиен направи брејк и ја зачува предноста за водство од 1-0.

Американецот потоа го доби вториот сет без загубен гем, додека во третиот сет, со три брејка и по втората меч-топка, избори место меѓу осумте најдобри на турнирот во Мелбурн.

Тиен во четврт-финалето ќе игра против третиот носител Александар Зверев од Германија.