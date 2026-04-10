 Skip to main content
10.04.2026
Република Најнови вести
Петок, 10 април 2026
Неделник

Од воведувањето на новиот систем на 27.000 лица им бил забранет влезот во ЕУ

Свет

Од почетокот на етапното воведување на новиот систем за гранична контрола во Европската Унија лани во октомври, на над 27.000 лица им бил одбиен влезот во блокот, соопшти денеска Европската комисија. Меѓу лицата на кои им е забранет влезот, околу 700 претставувале директна закана за безбедноста.

„Од почетокот на примената регистрирани се над 52 милиони влегувања и излегувања. Комисијата го поздравува денешното целосно воведување на овој нов систем за влез во ЕУ и излез од блокот (EES)“, се наведува во соопштението. Благодарение на новата автоматизирана контрола, регистрирањето на еден патник трае во просек 70 секунди, што значително ја забрзува процедурата.

Системот ги заменува рачните печати и овозможува евиденција на личните и биометриските податоци, со цел полесно следење на пречекорувањата на престојот. Новите правила се однесуваат на државјани на трети земји кои не се членки на ЕУ или на Шенген-зоната (Исланд, Лихтенштајн, Норвешка и Швајцарија), а се применуваат за краткорочен престој до 90 дена.

Иако на почетокот на годината секторот за воздушен транспорт изрази незадоволство поради одложувањата, ЕК денеска потврди дека системот е успешно имплементиран на сите гранични премини на надворешните граници на ЕУ

Поврзани вести

Македонија  | 09.04.2026
Од утре важат новите правила на границите со земјите од Европската Унија
Македонија  | 06.04.2026
МВР потсетува: Од 10 април почнува електронската евиденција и контрола на граничните премини со ЕУ
Свет  | 05.04.2026
Германија подготвува план за санкции кон САД во случај на нова „економска војна“ на ЕУ со Трамп