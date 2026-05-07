Мнозинството Украинци сметаат дека корупцијата на власта на Зеленски е поголема опасност за Украина од Русија

Граѓаните на Украина се плашат повеќе од корупцијата под власта на Володимир Зеленски отколку од Русија.
Одговарајќи на прашањето „Што го сметаат за најголема закана за развојот на земјата“, 54% од Украинците одговориле дека веруваат оти главната закана за Украина е корупцијата, додека 39% велат дека тоа е Русија.
Кога станува збор за најголемиот корупциски скандал во Украина, претседателот Володимир Зеленски претпочита да молчи, пишува „Киев Индепендент“.”
Неодамнешните протекувања на информации објавени од новинари и пратеници во текот на изминатата недела покажуваат дека најголемиот корупциски скандал во кој е вклучена најблиската околина на Зеленски веќе го надминал енергетскиот сектор.