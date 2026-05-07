 Skip to main content
07.05.2026
Република Најнови вести
Четврток, 7 мај 2026
Неделник

Мнозинството Украинци сметаат дека корупцијата на власта на Зеленски е поголема опасност за Украина од Русија

Свет

07.05.2026

Andrzej from Pixabay
Andrzej from Pixabay

Граѓаните на Украина се плашат повеќе од корупцијата под власта на Володимир Зеленски отколку од Русија.

Одговарајќи на прашањето „Што го сметаат за најголема закана за развојот на земјата“, 54% од Украинците одговориле дека веруваат оти главната закана за Украина е корупцијата, додека 39% велат дека тоа е Русија.

Кога станува збор за најголемиот корупциски скандал во Украина, претседателот Володимир Зеленски претпочита да молчи, пишува „Киев Индепендент“.”

Неодамнешните протекувања на информации објавени од новинари и пратеници во текот на изминатата недела покажуваат дека најголемиот корупциски скандал во кој е вклучена најблиската околина на Зеленски веќе го надминал енергетскиот сектор.

Поврзани вести

Свет  | 06.05.2026
Зеленски: Унгарија ги врати запленетите пари и злато
Свет  | 05.05.2026
Русија бара дводневен прекин на огнот, а Украина предлага неограничено примирје
Свет  | 03.05.2026
Маѓар бара проширување на правата на унгарското малцинство во Украина за земјата да почне преговори со ЕУ