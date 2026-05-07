Andrzej from Pixabay

Граѓаните на Украина се плашат повеќе од корупцијата под власта на Володимир Зеленски отколку од Русија.

Одговарајќи на прашањето „Што го сметаат за најголема закана за развојот на земјата“, 54% од Украинците одговориле дека веруваат оти главната закана за Украина е корупцијата, додека 39% велат дека тоа е Русија.

Кога станува збор за најголемиот корупциски скандал во Украина, претседателот Володимир Зеленски претпочита да молчи, пишува „Киев Индепендент“.”

Неодамнешните протекувања на информации објавени од новинари и пратеници во текот на изминатата недела покажуваат дека најголемиот корупциски скандал во кој е вклучена најблиската околина на Зеленски веќе го надминал енергетскиот сектор.