Мерц: Во телефонски разговор со Трамп се согласивме дека Иран мора да се врати на преговарачката маса

Германскиот канцелар Фридрих Мерц изјави дека имал добар телефонски разговор со американскиот претседател Доналд Трамп по неговата посета на Кина и оти двајцата се согласиле дека Иран мора да се врати на преговарачката маса, да ја отвори Ормутската Теснина и дека не смее да му се дозволи да поседува нуклеарно оружје.

Мерц во објави на платформата Х информира дека тој и Трамп разговарале и за мирно решение за Украина и ги координирале своите позиции пред претстојниот самит на НАТО во Анкара во јули.

Германскиот канцелар додаде дека САД и Германија се „силни партнери во едно силно НАТО“.

