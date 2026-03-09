Мецола: Нашата порака до светот е да не ја потценува силата, решителноста и подготвеноста на ЕУ за дејствување

Нашата порака до светот е да не ја потценува силата, решителноста и подготвеноста на Европа за дејствување, изјави претседателката на Европскиот парламент, Роберта Мецола, денеска на отворањето на годишниот состанок на амбасадорите на ЕУ во Брисел.

Претседателите на Европската комисија и на Европскиот совет, Урсула фон дер Лајен и Антонио Кошта, како и високата претставничка на ЕУ за надворешни работи и безбедносна политика, Каја Калас, исто така ќе им се обратат на учесниците денеска и утре.

„Живееме во нов свет – понепредвидлив и поопасен“, додаде Мецола. „Секоја недела се соочуваме со нови геополитички предизвици, последните месеци беа тешки за ЕУ, благо речено. Немаме луксуз да имаме време да донесуваме одлуки како порано. Мора да почнеме да го гледаме светот каков што е, а не каков што сакаме да биде, и да не се двоумиме да ги донесеме потребните одлуки“, инсистираше Мецола.

Во врска со настаните во Иран, таа рече дека се отвора можност за промени, но тоа исто така покажува колку далеку може да оди режим кој се држи до власта. Мецола ги осуди нападите врз соседните земји на Иран и инсистираше тие веднаш да бидат запрени. Мора да продолжиме да го поддржуваме иранскиот народ, побара претседателката на ЕП.

„Влегуваме во петтата година од војната во Украина, заканата останува реална, а ставот е непроменет – мора да има вистински, достоинствен мир, ништо не треба да се решава без Украина и без Европа“, истакна Мецола.

Таа го дефинираше проширувањето на ЕУ како геополитичка неопходност. Според неа, ЕУ мора да ги обнови односите со Велика Британија, земајќи ја предвид британската одлука да ја напушти Заедницата. Според неа, за прв пат по една деценија, постои чувство дека времето е вистинско за ова.

Во врска со односите со САД, Мецола рече дека понекогаш има бучни противречности. „Нашата унија останува основа за заедничка безбедност и трговија“, резимираше претседателката на ЕП.