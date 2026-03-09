Кој е рецептот за долговечност? Докторите тврдат, еден невообичаен дел од телото покажува колку долго ќе живеете

Фрипик

Стареењето не може да се запре, но секако може да се забави. Некои луѓе се свртуваат кон пластичните операции и здравата исхрана, но доктор Кунал Суд тврди дека клучот за долг живот се крие во силата на мускулите на бутовите, колку и да звучи тоа чудно.

Колку ви се посилни бутовите, односно квадрицепсите, толку подолго ќе живеете.“

Доктор Суд објаснил зошто силата на ногата е толку важна.

Тајната за долг живот би можела да биде во вашите бутови. Неодамнешните студии покажуваат дека силата на скелетните мускули, особено на вашите квадрицепси, е силен показател за целокупното здравје и долговечноста. Кај пациенти со коронарната артериска болест (КАД), посилните квадрицепси се поврзани со значително помал ризик од смрт од која било причина и помал ризик од смрт од кардиоваскуларни болести“, вели доктор Суд.

Како што наведува д-р Суд, истражувањата покажуваат дека поголемата сила на горниот и долниот дел од телото може да го намали ризикот од смрт кај општата популација, без оглед на возраста.

Запомнете, денот за тренинг на нозете не е само фитнес. Зајакнувањето на нозете со вежби како клекнувања, исчекор и тренинг со отпор всушност може да ви помогне да го продолжите животот“, вели д-р Суд.

Корелацијата не е еднаква на причинско-последичната врска, но има смисла, затоа што ако некој има силни мускули на ногата, најверојатно, исто така, ќе живее генерално здрав начин на живот.