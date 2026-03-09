САД евакуира дел од несуштинскиот персоналот од Саудиска Арабија

Фрипик

Американскиот Стејт департмент им нареди на дипломатите кои не вршат итни функции да ја напуштат Саудиска Арабија поради безбедносни ризици, соопшти американската амбасада во Ријад, пренесе МИА.

На 8 март 2026 година, Стејт департментот нареди неесенцијалните службеници на американската влада и членовите на нивните семејства да ја напуштат Саудиска Арабија поради безбедносни ризици“, се наведува во соопштението објавено во понеделник.

Министерството претходно ги повика американските државјани во повеќе од десетина земји во регионот веднаш да заминат поради безбедносни ризици, во услови на конфликтот со Иран, кој започна на крајот на февруари.

По почетокот на непријателствата меѓу САД и Иран на 28 февруари, постои континуирана закана од напади со дронови и ракети од Иран, како и значителни нарушувања во комерцијалниот авионски сообраќај“, се наведува во соопштението на Амбасадата.

Во него се додава дека американската влада има ограничени можности да им обезбеди итна помош на американските граѓани во Саудиска Арабија поради безбедносните ризици.

Иран повеќе од една недела изведува напади на различни места на Блискиот Исток како одговор на воените удари на САД и Израел.

Цел на нападите биле американски воени бази, но и цивилни објекти како аеродроми и станбени згради.

Напади се пријавени во околу десет арапски земји, при што државите од Персискиот Залив – меѓу кои Обединетите Арапски Емирати, Кувајт и Катар – пријавуваат особено голем број инциденти.