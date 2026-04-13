„Луфтханза“ во штрајк, откажани стотици летови во Германија

Пилотите на германскиот авиопревозник „Луфтханза“ стапија во дводневен протест, кој предизвика значителни прекини во воздушната комуникација.

Протестот, кој ги опфаќа пилотите на основната компанија, како и на „Луфтханза карго“ (Lufthansa Cargo) и „Луфтханза ситилајн“ (Lufthansa CityLine), започна непосредно по полноќ и ќе продолжи во наредните 48 часа.

Во рамките на авиокомпанијата „Евровингс“ (Eurowings), сите полетувања од германски аеродроми ќе бидат зафатени само во текот на денешниот ден.

Се предвидува одложување или откажување на стотици летови денеска и утре, при што најмногу ќе бидат засегнати клучните транспортни центри во Франкфурт и Минхен. Ова е четврти бран протести во корпорацијата од почетокот на тековната година.

Минатата недела, еднодневен штрајк на кабината посада резултираше со масовно откажување на летовите.

Протестот е организиран од синдикатот „Ферајнигунг Кокпит“ (Vereinigung Cockpit) и се фокусира на прашањата околу платите, пензиското осигурување и надоместоците во подружницата „Ситилајн“.

Од „Луфтханза“ сметаат дека најавата за протест означува ново ниво на заострување во несогласувањата. Летoвите до одредени дестинации на Блискиот Исток се ослободени од штрајкот.





Извор: МИА