Комитетот за надворешни работи на Европскиот парламент го одобри извештајот за Албанија за 2025 година, подготвен од известувачот за Албанија во ЕП, Андреас Шидер.

Извештајот, кој ќе биде доставен на пленарна седница за одобрување, доби 58 гласови, седум биле против и исто толку воздржани.

Во истиот се нагласува дека сега од суштинско значење е спроведувањето на усвоените реформите.

Накратко, прво би сакал да им се заблагодарам на сите известувачи во сенка за многу ефикасните, конструктивни и успешни преговори. Второ, би сакал да нагласам дека Албанија, исто така, од нашиот комесар се смета за една од двете водечки земји во процесот на проширување. Се обидовме да го пренесеме ова во овој извештај, но покрај прашањата што се обработуваат во извештајот, сакавме да истакнеме и некои други елементи – поточно дека реформите треба да се одразат и во секојдневниот живот на граѓаните. И особено, се обидовме да се фокусираме на социјалната состојба во Албанија, изјави Шидер.

Откако се нагласува дека земјата тврди дека е подготвена за членство до 2027 година, се додава дека „Албанија треба да ја надмине внатрешната политичка поларизација и да ја подобри политичката култура“.

Во него се истакнува дека препораките на ОБСЕ за изборна реформа не се разгледани, а се споменуваат загриженостите за недостатокот на еднаквост на условите, злоупотребата на административните ресурси, обвинувањата за купување гласови и притисокот врз гласачите.

Реформата на правосудството е исто така еден од аспектите што се оценуваат, како и процесот на проверка, но се вели дека корупцијата останува сериозна загриженост и се препорачува Албанија дополнително да консолидира конкретни резултати во истрагите, особено во случаите на корупција на високо ниво и се повикува на гарантирање на независноста на СПАК.

Борбата против корупцијата, се наведува во извештајот, е од суштинско значење и потребни се резултати за истрага и осуда на случаи на корупција на високо ниво.

Овогодинешниот извештај, исто така, става посебен акцент на социо-економските реформи и придобивките што треба да ги имаат сите сегменти од населението.

Од суштинско значење е да не се фокусираме само на параметри како што се владеењето на правото и економијата кога станува збор за процесот на пристапување. Треба да обезбедиме воспоставување на добро функционален социјален систем, вклучувајќи синдикати и силни закони за труд што ги ставаат правата на работниците во преден план. Само на овој начин можеме да обезбедиме дека Албанија е навистина подготвена да биде дел од Европската Унија, заклучил известувачот, објавија албанските медиуми.

Во извештајот се оценува напредокот во реформата на јавната администрација, но стои дека „потребни се понатамошни напори за да се гарантира вработување врз основа на заслуги и деполитизација на државната служба“.(МИА)