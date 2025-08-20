 Skip to main content
20.08.2025
Република Најнови вести
Среда, 20 август 2025
Комарците шират болести, бројот на случаи расте во Европа

Свет

20.08.2025

Freepik

Европа потврди рекорден број случаи на болести што се пренесуваат преку комарци, како што се чикунгунија и вирусот Западен Нил оваа година, кои стануваат „нова нормалност“ поради климатските промени, соопшти во среда Европската здравствена агенција.

Европа е погодена од подолги и поинтензивни сезони за болести што се пренесуваат преку комарци, соопшти Европскиот центар за превенција и контрола на болести (ECDC). „Оваа промена е предизвикана од климатски и еколошки фактори како што се зголемувањето на температурите, подолгите лета, поблагите зими и промените во врнежите од дожд – проблеми што се комбинираат за да создадат поволни услови за комарците да напредуваат и да пренесуваат вируси“, според ECDC.

Ширењето на комарците и новата нормалност
Директорката на агенцијата, Памела Ренди-Вагнер, изјави дека Европа влегува во нова фаза каде што „подолгиот, пораспространет и поинтензивен пренос на болести што се пренесуваат преку комарци станува новата нормалност“. Комарецот што може да го пренесе вирусот чикунгунија, Aedes albopictus, се воспоставил во 16 европски земји и 369 региони, во споредба со само 114 региони пред една деценија, според ECDC.

Досега оваа година, Европа потврди 27 случаи на чикунгунија, што е нов рекорд. За прв пат, локално пренесен случај е потврден во Алзас, во североисточна Франција. Тоа е „исклучителен настан на оваа географска ширина, што покажува дека ризикот од пренос продолжува да се шири кон север“, соопшти агенцијата.

Вирусот Западен Нил и мерките за превенција
Од 1 јануари до 13 август, осум европски земји потврдија 335 случаи на локално пренесување на вирусот Западен Нил и 19 смртни случаи. Италија е најтешко погодена, со 274 случаи.

Селин Госнер, раководител на Одделот за прехранбени, водни, векторски и зоонози на ECDC, нагласи дека превенцијата е поважна од кога било, и преку координирани јавни иницијативи и мерки за лична заштита. ЕЦДЦ ги советуваше жителите на погодените региони да се заштитат од каснувања од комарци со користење репеленти, носење долги ракави и панталони и користење мрежи против комарци.

