Комарците шират болести, бројот на случаи расте во Европа

Freepik

Европа потврди рекорден број случаи на болести што се пренесуваат преку комарци, како што се чикунгунија и вирусот Западен Нил оваа година, кои стануваат „нова нормалност“ поради климатските промени, соопшти во среда Европската здравствена агенција.

Европа е погодена од подолги и поинтензивни сезони за болести што се пренесуваат преку комарци, соопшти Европскиот центар за превенција и контрола на болести (ECDC). „Оваа промена е предизвикана од климатски и еколошки фактори како што се зголемувањето на температурите, подолгите лета, поблагите зими и промените во врнежите од дожд – проблеми што се комбинираат за да создадат поволни услови за комарците да напредуваат и да пренесуваат вируси“, според ECDC.

Ширењето на комарците и новата нормалност

Директорката на агенцијата, Памела Ренди-Вагнер, изјави дека Европа влегува во нова фаза каде што „подолгиот, пораспространет и поинтензивен пренос на болести што се пренесуваат преку комарци станува новата нормалност“. Комарецот што може да го пренесе вирусот чикунгунија, Aedes albopictus, се воспоставил во 16 европски земји и 369 региони, во споредба со само 114 региони пред една деценија, според ECDC.

Досега оваа година, Европа потврди 27 случаи на чикунгунија, што е нов рекорд. За прв пат, локално пренесен случај е потврден во Алзас, во североисточна Франција. Тоа е „исклучителен настан на оваа географска ширина, што покажува дека ризикот од пренос продолжува да се шири кон север“, соопшти агенцијата.

Вирусот Западен Нил и мерките за превенција

Од 1 јануари до 13 август, осум европски земји потврдија 335 случаи на локално пренесување на вирусот Западен Нил и 19 смртни случаи. Италија е најтешко погодена, со 274 случаи.

Селин Госнер, раководител на Одделот за прехранбени, водни, векторски и зоонози на ECDC, нагласи дека превенцијата е поважна од кога било, и преку координирани јавни иницијативи и мерки за лична заштита. ЕЦДЦ ги советуваше жителите на погодените региони да се заштитат од каснувања од комарци со користење репеленти, носење долги ракави и панталони и користење мрежи против комарци.