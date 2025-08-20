Наоружан и маскиран влегол кај соседот да го ограби, тој молел да му остави барем 1.000 денари

Freepik

Маскиран и со оружје влегол кај соседот да го ограби, оштетениот молел да му остави барем 1.000 денари

Оштетениот, исплашен за својот живот, извадил 4.000 денари од комодата, но го замолил разбојникот да му дозволи да задржи барем 1.000 денари, бидејќи му се неопходни.

Осомничениот 32-годишен скопјанец, на 18 август, маскиран со маица со која си го покрил лицето и капа, преку незаклучена влезна врата влегол во домот на негов соселанец во селото Бучимци. Во рацете држел ловечки нож и кога во една од собите го затекнал сопственикот, му се заканил дека ќе го убие ако не му даде пари.

Осомничениот се согласил и го напуштил местото со 3.000 денари кои противправно ги одзел од сопственикот.

Јавниот обвинител до судијата на претходна постапка достави предлог за определување мерка притвор за осомничениот, бидејќи постојат околности кои укажуваат на опасност од бегство, можност за влијание врз сведокот/оштетен со заплашување и уценување, како и можност да го повтори делото.