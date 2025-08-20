ЦУК: Од вкупно 13 пожари на отворен простор, активни се четири

На територијата на државата до 18:00 часот има вкупно 13 пожари на отворен простор, од кои активни се четири пожари, еден е под контрола и изгаснати се осум пожари, информираат од Центарот за управување со кризи.

Активни се пожарот во Јасен, во Општина Македонски Брод каде гори мешана шума, во село Церево, во Општина Маврово и Ростуше, каде гори нискостеблеста дабова шума и сеча, како и на Неготинска петља кон атарот на село Чегране, во Општина Гостивар и кај село Светомитрани, во Општина Крушево, каде гори ниска вегетација.

Под контрола е пожарот кај прилепското село Беловодица, место викано Ливада, каде гори букова шума.

Изгаснати се двата пожари во село Средно Коњаре, Општина Петровец, каде гореше ѓубриште и ниска вегетација и ѓубре, потоа пожарот на Перо Наков б.б во Општина Гази Баба (ѓубриште), пожарот кај село Драслајца во Општина Струга (ѓубриште), во село Сараќино, Општина Тетово (ниска вегетација), село Стрмница, Општина Желино (ниска вегетација), село Облешево, во Општина Чишиново Облешево (ниска вегетација) и село Криволак во близина на мостот пред касарна, во Општина Неготино (ниска вегетација и напуштена нива со овоштарник).