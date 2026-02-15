 Skip to main content
15.02.2026
Република Најнови вести
Недела, 15 февруари 2026
Неделник

ЦУК: Состанокот на Кризниот штаб во Општина Сарај, погодени над 30 домаќинства

Скопје

15.02.2026

Фото: ЦУК

Директорот на Центар за управување со кризи, Мухамед Али, вечерва присуствуваше на состанокот на Кризниот штаб во Општина Сарај, заедно со градоначалникот Мухамед Елмази и членовите на Штабот, на кој, како што информираат била направена детална анализа на состојбата по обилните врнежи од дожд и поплавите што зафатија повеќе населени места во општината.

Според информациите од терен, над 30 домаќинства беа погодени, при што службите интервенираа навремено, координирано и со засилен ангажман, а зафатените објекти се целосно расчистени.

-Али ја нагласи важноста од брзата реакција, институционалната координација и постојаната комуникација со локалната самоуправа за заштита на граѓаните и нивниот имот. Исто така, беа дефинирани конкретни чекори за целосна санација на штетите, поддршка на погодените семејства и превентивни мерки за намалување на ризиците од слични појави во иднина – информираат од ЦУК. 

