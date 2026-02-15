ЦУК: Состанокот на Кризниот штаб во Општина Сарај, погодени над 30 домаќинства

Фото: ЦУК

Директорот на Центар за управување со кризи, Мухамед Али, вечерва присуствуваше на состанокот на Кризниот штаб во Општина Сарај, заедно со градоначалникот Мухамед Елмази и членовите на Штабот, на кој, како што информираат била направена детална анализа на состојбата по обилните врнежи од дожд и поплавите што зафатија повеќе населени места во општината.

Според информациите од терен, над 30 домаќинства беа погодени, при што службите интервенираа навремено, координирано и со засилен ангажман, а зафатените објекти се целосно расчистени.