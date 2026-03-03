Колку е опасен иранскиот ураниум

Специјалниот американски претставник, Стив Виткоф, изјави дека водечките ирански преговарачи на почетокот на годината се фалеле дека контролираат 460 килограми високо збогатен ураниум од 60 проценти, што би било доволно за изградба на 11 нуклеарни бомби.

Во интервју за Фокс њуз, Виткоф рече дека иранските претставници се „горди“ што избегнуваат надзор и тврдеа дека имаат „неотуѓиво право“ да збогатуваат нуклеарно гориво.

САД, меѓутоа, тврдат дека ги уништиле нуклеарните постројки на Иран, што треба да го спречи Иран да го претвори ураниумот во оружје.

Тој додаде дека збогатениот ураниум може да се претвори во бомба во рок од една недела или 10 дена, повторно користејќи ги нуклеарните постројки за кои САД тврдат дека се уништени.

Тој исто така рече дека американскиот претседател Доналд Трамп ги испратил него и претставникот Џаред Кушнер да преговараат со Иран за да постигнат договор со кој Техеран ќе ја елиминира својата ракетна програма, ќе престане да ги поддржува посредниците, ќе ја намали својата морнарица и ќе го прекине збогатувањето на ураниум.

Според него, преговорите не биле успешни, а до крајот на вториот состанок станало јасно дека договор нема да биде постигнат.

„Отидовме таму и се обидовме да склучиме фер договор со нив, и беше многу, многу јасно дека тоа ќе биде невозможно – веројатно до крајот на вториот состанок, но потоа се вративме на третиот состанок само за да се обидеме повторно. Тие сакаа да известиме за договорот, но тој состанок не беше позитивен“, рече Виткоф