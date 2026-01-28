Кина ѝ помага на Русија да произведува хиперсонични нуклеарни ракети

Кина ја снабдува Русија со алатки и технологија кои се клучни за производство на хиперсонични ракети со нуклеарна моќ, оружјето со кое Владимир Путин му се заканува на Западот, пишува Телеграф.

Порано овој месец, руските сили испалија ракета „орешник“, која може да достигне брзина од речиси 8.000 милји на час, кон западниот украински град Лавов, на само 40 милји од полската граница, пишува медиумот.

Хиперсоничната балистичка ракета, која досега е употребена само двапати во борба, може да лансира шест боеви глави за време на својот лет за да таргетира повеќе цели. Откриено е дека за изградба на боеви глави се користат специјализирани производствени машини и алатки, кои можат да носат ракети способни да ја погодат Европа за помалку од 20 минути.

Алатките се дел од пратка на технологија и напредна опрема вредна 10,3 милијарди долари што Кина ја испрати во Русија за да ѝ помогне да изгради воена опрема и да ги зајакне своите вооружени капацитети.

Машини за производство на боеви глави

Русија тврди дека ракетата „орешник“ е невозможно да се собори, додека украинските претставници и аналитичари предупредуваат дека таа претставува закана за Западот. Зголемувањето на производството е делумно овозможено од специфична ЦНЦ машина – струг со вртелешка произведен во Кина кој се користи за стружење и сечење метал.

Стругот беше идентификуван од страна на украинското одбранбено разузнавање во Државниот погон Воткинск, главниот производствен погон на Русија за ракети кој е под санкции од Велика Британија, САД, ЕУ и Јапонија. Фабриката Воткинск ја произведува ракетата „орешник“, како и балистичката ракета „искандер-М“ и интерконтиненталната балистичка ракета „топол-М“.

Заобиколување на западните санкции

Анализата покажува дека Кина испратила компоненти во вредност од милијарди долари што ѝ се потребни на Москва за да склопи прецизно наведувано оружје и авиони. Ова се компоненти што Русија не може сама да ги произведе или не може да ги произведе во потребните количини.

Сите се на листата од 50 приоритетни стоки чиј извоз во Москва е забранет од 39 земји, вклучувајќи ги Обединетото Кралство и САД. Сепак, Кина никогаш не се придружила на западните санкции против Русија.

Според американската фирма за анализа на трговијата „Импорт џиниус“, Кина испорачала микрочипови и мемориски чипови во вредност од најмалку 4,9 милијарди долари, кои напојуваат прецизно водени оружја и борбени авиони „сухој“.

Други клучни артикли и компоненти вклучуваат разни видови топчести лежишта во вредност од 130 милиони долари, кои се клучни за изградба на авиони и други возила бидејќи носат товар, го намалуваат триењето и овозможуваат движење.

„Сè што се движи користи топчести лежишта. Тие мора да бидат прецизно изработени и да одат со сè. Кина, исто така, испратила монтирани пиезоелектрични кристали во вредност од најмалку 97 милиони долари, кои се наоѓаат во радарски и електронски системи за војување, и телескопски нишани за оружје во вредност од 42 милиони долари – рече Мајкл Кофман, виш соработник во Фондацијата Карнеги.

Клучната улога на Кина во руската воена индустрија

Увозот од Кина му овозможи на Владимир Путин да ги заобиколи западните санкции за да произведе повеќе оружје како „орешник“, да ја зголеми самоодржливоста и да ја заштити својата одбранбена индустрија.

„Областа каде што Русија беше најранлива беа прецизните машински алати“, рече Кофман.

Тестирање на опрема и прикривање на траговите

За да се обезбеди висок квалитет на одбранбеното производство во Русија, Кина испраќа и клучни инструменти за тестирање, како што се мултиметри и осцилоскопи. Тие се користат за проверка дали оружјето и микроелектрониката функционираат ефикасно.

На пример, тие можат да обезбедат дека системите за електронско војување и радарите работат правилно и дека микрочиповите во беспилотните летала ќе ги обработуваат, складираат и пренесуваат собраните податоци.

„Русија стана значително позависна од Кина во последниве години“, рече Гари Сомервил, виш аналитичар кој го проучува воениот синџир на снабдување на Москва во Центарот за отворен код со седиште во Велика Британија.

Истрагата од 2025 година откри дека кинеските компании директно снабдувале делови и материјали во вредност од најмалку 55 милиони долари за руската индустрија за беспилотни летала од 2023 до 2024 година. Ова беше период кога Москва воспоставуваше голема логистичка инфраструктура за својата домашна програма за беспилотни летала.

Се верува дека овие парични износи се потценети бидејќи ниту Пекинг ниту Москва не се склони точно да ги пријавуваат трговските и царинските податоци. Во исто време, сè поголем број пратки минуваат низ трети земји кои увезуваат и повторно извезуваат стока во Русија, со што ги заобиколуваат санкциите со прикривање на синџирот на снабдување.