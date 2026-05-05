Јасер Абас, синот на палестинскиот претседател, влегува во трката за лидерска позиција во Фатах

Синот на палестинскиот претседател Махмуд Абас, Јасер Абас, се очекува да се кандидира за лидерска позиција во политичката партија на својот татко, Фатах, бидејќи се наѕира борба за власт во рамките на ослабената палестинска власт, изјавија извори за британските медиуми.

Јасер Абас ќе се обиде да освои едно од 18-те места во Централниот комитет на Фатах за време на конференцијата на партијата од 14 до 16 мај во градот Рамала, на Западниот Брег, што е прво собирање по речиси 10 години, наведуваат извори запознаени со неговите планови.

Во последните недели, Јасер Абас одржа состаноци со партиските фракции што го претставуваат безбедносниот систем на Палестинската власт (ПА), како и со групи што ги претставуваат палестинските затвореници што ги држи Израел, кои се сметаат за влијателна избирачка група чија поддршка би ја зајакнала неговата позиција пред изборите за партиското тело на кое околу 2.500 членови на Фатах ќе гласаат за одборот.

Јасер со години учествувал во политички активности со својот татко, вклучувајќи ја и посетата на Москва минатата година кога се сретнале со рускиот претседател Владимир Путин и египетскиот претседател Абдел Фатах ал-Сиси.

Минатата година, неговиот татко му ја довери работата на Палестинската ослободителна организација (ПЛО) во Либан, вклучително и надгледување на предавањето оружје од страна на палестинските милитанти на либанската армија.

Сабри Саидам, кој беше избран за време на последната конференција на Фатах во 2016 година, рече дека партијата има демократски статути што му дозволуваат на секој квалификуван член да се кандидира за ова тело.

„Се надевам дека ќе го обновам лидерството и ќе го зајакнам капацитетот на движењето, што би обезбедило премин во следната фаза, која очигледно е посложена и потешка“, рече Саидам.

Палестинската власт беше основана како привремена администрација според договорите од Осло од 1990-тите помеѓу Израел и Палестинската ослободителна организација, чадор група која сè уште не е меѓународно призната како претставник на палестинскиот народ.

Откако Махмуд Абас беше избран да го наследи основачот на Фатах, Јасер Арафат, популарноста на Палестинската управа опадна меѓу Палестинците, кои ја сметаат за неефикасна и корумпирана.

Палестинската управа беше протерана од Појасот Газа во 2007 година од страна на милитантите на Хамас, кои потоа ги добија изборите.

Оттогаш, не се одржани избори за палестински лидер, а Абас владее со декрет откако му истече мандатот во 2009 година.

Меѓу можните наследници на Махмуд Абас се неговиот долгогодишен соработник и потпретседател на ПЛО, Хусеин ел-Шеик, како и Марван Баргути, водачот на двете интифади, кој стекна голема популарност меѓу Палестинците и покрај тоа што беше уапсен во Израел од 2002 година и обвинет за убиство.

Мировниот процес што требаше да доведе до создавање палестинска енклава на Западниот Брег, Газа и Источен Ерусалим беше суспендиран во 2014 година, а проширувањето на израелските населби оттогаш ги подели областите што некогаш беа наменети за крајна палестинска контрола.

Јасер Абас досега немал никаква официјална позиција во Фатах или во Палестинската управа