07.04.2026
Израелските воздушни сили ја нападнале и уништиле синагогата Рафија Ниа во Техеран

Израелските воздушни сили ја нападнале и уништиле синагогата Рафија Ниа во Техеран, соопштија ирански медиуми.

По нападот, иранските медиуми објавија фотографија од водачот на иранските Евреи, Хамами Лалех Зар, кој ​​ги проверува урнатините на неговата синагога по израелското бомбардирање.

Сос вој став се огласи и претставникот на еврејската заедница во Иран во парламентот, Хомајун Самех Јах Наџафабади, кој изјави дека нападот на Израел врз синагогата во Техеран докажува дека израелскиот режим не почитува ниту една религија.

Нападот се случил за време на еврејскиот празник Пасха, кој го одбележува ослободувањето на Евреите од ропство.

Тој вети дека еврејската заедница во Иран никогаш нема да се откаже од своите „антиционистички“ ставови и ќе остане лојална на Врховниот лидер и Исламската Република.

Тој, исто така, го критикуваше американскиот претседател Доналд Трамп за тврдењето дека го поддржува иранскиот народ, кога всушност повеќето од жртвите биле цивили.

