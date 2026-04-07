Koнте седнува на клупата на „Азурите“!

– Тренерот на Наполи, Антонио Конте, одговори на прашање за евентуално назначување во италијанската репрезентација.

Во март, Италијанците загубија од Босна во плејофот за Светското првенство во 2026 година. Италијанската репрезентација ќе го пропушти своето трето Светско првенство по ред. На почетокот на април беше објавено дека Џенаро Гатузо поднесе оставка од функцијата селектор на репрезентацијата.

– Ми останува уште една година од договорот со Наполи. Да не заборавиме дека минатата сезона, во последните три месеци, се зборуваше за мое заминување во Јувентус, или грешам? Вистина е дека медиумите објавуваат дека моето име е меѓу оние што се разгледуваат. Работев со репрезентацијата и претходно и ја познавам околината. Секако, ова е извор на гордост, бидејќи претставувањето на една земја е нешто прекрасно. Но, ја знаете мојата ситуација, сега сум фокусиран на Наполи и знаете дека на крајот од сезоната ќе се сретнам со претседателот.

Она што ме вознемирува е што ако се квалификувавме на Светското првенство, ќе зборувавме за големо достигнување за италијанскиот фудбал, за тоа како се справува – само за да разберете како функционира фудбалот. Ова не е прв пат да не успееме да се квалификуваме. Верувам дека по три пропуштени Светски првенства, треба да се направи нешто навистина сериозно. Кога бев главен селектор на репрезентацијата, имаше многу разговори, но добив малку помош, изјави Конте за „Ла Република“ Конте.