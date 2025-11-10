 Skip to main content
10.11.2025
Република Најнови вести
Понеделник, 10 ноември 2025
Неделник

Елмас може да остане без тренер во Наполи!

Фудбал

10.11.2025

Тренерот на Наполи, Антонио Конте, може да го напушти клубот.

Според новинарот Матео Морето, 56-годишниот Италијанец ќе се сретне со раководството на клубот во текот на денешниот ден. На состанокот, страните ќе разговараат дали да ја продолжат соработката.

Конте е на чело на Наполи од летото 2024 година. Минатата сезона, тимот го освои трофејот во италијанското фудбалско првенство под негово водство.

Наполи вчера загуби со 2:0 од Болоња во 11. коло од Серија А. Ова беше трет последователен губиток на бодови за „Наполитанците“. Претходно Наполи ремизираше 0:0 со Комо во домашното првенство и 0:0 со Ајнтрахт Франкфурт во Лигата на шампионите.

Со 22 бода, Наполи во моментов е на четвртото место на табелата во Серија А.

