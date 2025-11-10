Елмас може да остане без тренер во Наполи!

Тренерот на Наполи, Антонио Конте, може да го напушти клубот.

Според новинарот Матео Морето, 56-годишниот Италијанец ќе се сретне со раководството на клубот во текот на денешниот ден. На состанокот, страните ќе разговараат дали да ја продолжат соработката.

Конте е на чело на Наполи од летото 2024 година. Минатата сезона, тимот го освои трофејот во италијанското фудбалско првенство под негово водство.

Наполи вчера загуби со 2:0 од Болоња во 11. коло од Серија А. Ова беше трет последователен губиток на бодови за „Наполитанците“. Претходно Наполи ремизираше 0:0 со Комо во домашното првенство и 0:0 со Ајнтрахт Франкфурт во Лигата на шампионите.

Со 22 бода, Наполи во моментов е на четвртото место на табелата во Серија А.