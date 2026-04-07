07.04.2026
Дадено е зелено светло за копнена операција на САД против Иран

Од утринава, американските и израелските воздухопловни сили вршат интензивно таргетирање на транспортната логистика на Иран. Тие се обидуваат да уништат стратешки важни мостови и железнички јазли. Го таргетираат и островот Харг…

Токму ова треба да се случи пред копнена инвазија. Ваквите напади покажуваат дека, очигледно, одлуката е веќе донесена. Дадено е зелено светло за нејзино спроведување.

Три точки се клучни: Како ќе се одвива десантот на маринците за преземање контрола врз Ормутскиот Теснец

Тешко е да се одреди точниот датум, но врз основа на претходната логика на дејствијата на американскиот претсдател Доналд Трамп (следејќи ги индексите на берзата), најверојатното време за почеток на операцијата би можело да биде ноќта помеѓу петок и сабота…

Вечерва ќе умре цела една цивилизација, се закани Трамп

