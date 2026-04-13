Ирански функционер му се потсмева на Трамп поради растот на цените на нафтата

Претседателот на иранскиот Парламент, Мохамад-Багер Галибаф, го исмеа американскиот претседател Доналд Трамп поради заканата за блокада на иранските пристаништа, објавувајќи фотографија со цените на горивото во близина на Белата куќа.

„Уживајте во сегашните цени. Со таканаречената блокада, наскоро ќе бидете носталгични по бензинот од 4–5 долари“, напиша Галибаф, кој беше учесник во неуспешните мировни разговори.

Цените на нафтата значително пораснаа за време на конфликтот, поттикнати од затворањето на Ормуска Теснина и нападите врз енергетската инфраструктура во земјите од Заливот, како средство за притисок врз САД и Израел за постигнување примирје.

Цената на референтната нафта „брент“ достигна речиси 120 долари за барел – највисоко ниво во последните четири години – во првите две недели од војната, по што падна под 100 долари по објавувањето на примирјето минатата недела. Сепак, цената повторно се искачи над 100 долари по најавите на Трамп за блокада.