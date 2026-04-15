Иран тајно набавил кинески сателит со кој ги снимал американските бази на Блискиот Исток

Иран тајно се стекнал со шпионски сателит произведен во Кина (TEE-01B) кон крајот на 2024 година преку воздухопловната единица на Корпусот на Исламската револуционерна гарда, пишува „Фајненшл тајмс“.

Според изданието, протечени документи покажуваат дека сателитот бил користен за следење на клучните американски воени бази низ Блискиот Исток, создавајќи временски обележани слики и координати.

Овие слики биле користени пред и по нападите со беспилотни летала и ракети за да се помогне во планирањето на нападите и проценката на штетите.