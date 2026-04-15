15.04.2026
Среда, 15 април 2026
Иран тајно набавил кинески сателит со кој ги снимал американските бази на Блискиот Исток

15.04.2026

Иран тајно се стекнал со шпионски сателит произведен во Кина (TEE-01B) кон крајот на 2024 година преку воздухопловната единица на Корпусот на Исламската револуционерна гарда, пишува „Фајненшл тајмс“.

Според изданието, протечени документи покажуваат дека сателитот бил користен за следење на клучните американски воени бази низ Блискиот Исток, создавајќи временски обележани слики и координати.

Американските напади врз Иран станаа лабораторија во реално време за кинеското воено разузнавање

Овие слики биле користени пред и по нападите со беспилотни летала и ракети за да се помогне во планирањето на нападите и проценката на штетите.

