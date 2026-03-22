Иран одговори на заканите од Трамп: Предупреди со одговор врз постројките за десалинизација во регионот

Свет

22.03.2026

Иранската армија соопшти дека ќе ги нападне енергетската инфраструктура и постројките за десалинизација во регионот одговорувајќи му на американскиот претседател Доналд Трамп, кој се закани дека целосно ќе ги уништи електроцентралите на Иран.

Доколку непријателот ја нападне нафтената и енергетската инфраструктура на Иран, целта на иранскиот одговор ќе биде целата енергетска, информатичка и инфраструктура за десалинизација што им припаѓа на САД и на ционистичкиот режим во регионот“, наведе Хатам ал-Анбија, портпарол на оперативната команда на војската, во соопштението објавено од новинската агенција Фарс.

Претходно, Доналд Трамп му даде на Иран 48 часа да го отвори Ормускиот Теснец за поморски сообраќај или ќе се соочи со уништување на иранските електрани.

Трамп: Ќе ги уништиме електраните во Иран ако на ја укине блокадата на Ормутскиот Теснец во рок од 48 часа

﻿