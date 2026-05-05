 Skip to main content
05.05.2026
Република Најнови вести
Вторник, 5 мај 2026
Неделник

Иран ги обвини САД за убиство на пет цивили во два трговски брода во Ормуската Теснина

Свет

05.05.2026

Иран ги обвини САД за убиство на пет цивили во Ормуската Теснина, тврдејќи дека нивните сили нападнале патнички бродови, а не бродови што припаѓаат на Корпусот на Исламската револуционерна гарда (ИРГЦ), како што тврдеа Американците.

Ова тврдење е во спротивност со изјавата на американскиот адмирал Бред Купер, кој рече дека силите на Централната команда (CENTCOM) потопиле шест брода на ИРГЦ кои се обиделе да се мешаат во американската мисија за евакуација на заглавените бродови од Ормуз.

Операцијата на САД, наречена „Проект Слобода“, го потресе кревкото примирје постигнато меѓу Иран и САД на 8 април и ги обнови стравувањата од можна ескалација.

Иранскиот државен радиодифузер IRIB цитираше неименуван ирански воен командант кој изјави дека Техеран започнал истрага по тврдењата на САД за напади врз бродови на ИРГЦ.

Во него се наведува дека иако ниту еден од бродовите на ИРГК не бил погоден, истрагата открила дека американските сили вчера нападнале два мали брода што превезувале луѓе додека се движеле од Хасаб на брегот на Оман кон брегот на Иран, објави Ал Џезира.

Командантот рече дека бродовите биле уништени во нападите, а пет цивили, патници, биле убиени.

Тој додаде дека САД мора да бидат одговорни за својот злостор.

Американската војска досега не излезе со непосреден коментар на обвинувањата.

Поврзани вести

Свет  | 04.05.2026
Трамп: На Иран му останаа само „брзи чамци“
Свет  | 04.05.2026
САД најавија придружба на бродови низ Ормуска Теснина во обид да ја прекинат блокадата
Свет  | 04.05.2026
Иранската армија ги предупреди САД да не влегуваат во Ормуската Теснина