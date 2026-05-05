Иран ги обвини САД за убиство на пет цивили во два трговски брода во Ормуската Теснина

Иран ги обвини САД за убиство на пет цивили во Ормуската Теснина, тврдејќи дека нивните сили нападнале патнички бродови, а не бродови што припаѓаат на Корпусот на Исламската револуционерна гарда (ИРГЦ), како што тврдеа Американците.

Ова тврдење е во спротивност со изјавата на американскиот адмирал Бред Купер, кој рече дека силите на Централната команда (CENTCOM) потопиле шест брода на ИРГЦ кои се обиделе да се мешаат во американската мисија за евакуација на заглавените бродови од Ормуз.

Операцијата на САД, наречена „Проект Слобода“, го потресе кревкото примирје постигнато меѓу Иран и САД на 8 април и ги обнови стравувањата од можна ескалација.

Иранскиот државен радиодифузер IRIB цитираше неименуван ирански воен командант кој изјави дека Техеран започнал истрага по тврдењата на САД за напади врз бродови на ИРГЦ.

Во него се наведува дека иако ниту еден од бродовите на ИРГК не бил погоден, истрагата открила дека американските сили вчера нападнале два мали брода што превезувале луѓе додека се движеле од Хасаб на брегот на Оман кон брегот на Иран, објави Ал Џезира.

Командантот рече дека бродовите биле уништени во нападите, а пет цивили, патници, биле убиени.

Тој додаде дека САД мора да бидат одговорни за својот злостор.

Американската војска досега не излезе со непосреден коментар на обвинувањата.