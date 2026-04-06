Иран дозволи премин на турски брод низ Ормуската Теснина

Иранските власти дозволиле турски товарен брод што превезувал сурова нафта од Ирак кон Малезија да помине низ Ормуската Теснина во текот на ноќта, соопшти турскиот министер за транспорт Абдулкадир Уралоглу.

Според Уралоглу, три турски пловни објекти досега успеале да ја минат ефективно блокираната водена рута од почетокот на актуелната војна на 28 февруари. Тој додаде дека на ова му претходеле интензивни преговори.

Уште осум турски бродови сè уште чекаат дозвола за премин.

Турција остана неутрална во војната и работи на дипломатско решение.

Ефективното затворање на Ормуската Теснина на влезот во Персискиот Залив доведе до нагло зголемување на цените на енергенсите на глобално ниво.(МИА)